Sieht sich AWZ-Star Alexandra Fonsatti in einer Tanzshow?

Würde sie im Fernsehen das Tanzbein schwingen? Die Schauspielerin Alexandra Fonsatti wurde durch die Hauptrolle Chiara Nadolny in der Fernsehsendung Alles was zählt bekannt. In der Serie verkörpert die hübsche Brünette eine Eiskunstläuferin. Das kommt der Schauspielerin zugute, denn bereits als Kind war sie im Eislaufen sehr erfolgreich. Im Promiflash-Interview plauderte Alexandra nun aus, ob sie sich vorstellen könnte, an einer Tanzshow teilzunehmen.

"Natürlich könnte ich es mir vorstellen, an Wettbewerbsformaten wie Let's Dance oder The Masked Singer teilzunehmen", verriet die Schauspielerin. Den Grund dafür nannte Alexandra auch direkt: "Ich liebe es, mich selbst zu challengen und die Zuschauer zu unterhalten und an meinem Spaß teilhaben zu lassen."

Erst kürzlich verriet die Schauspielerin, dass sie auch im wahren Leben eine richtige Eislaufprinzessin ist. "Nach meinem Abi habe ich erfolgreich meine Schauspielausbildung beendet. Es war purer Zufall, dass [AWZ] eine neue Eisläuferin gesucht hat", offenbarte Alexandra.

Instagram / alexandrafonsatti Alexandra Fonsatti, Schauspielerin

RTL / Filip Warchalowski Alexandra Fonsatti bei "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Chiara Nadolny (Alexandra Fonsatti) und Jill Kaufmann (Sina Zadra) in einer AWZ-Szene

