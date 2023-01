So wurde Alexandra Fonsatti zur Eislaufprinzessin bei AWZ!

Hat Alles was zählt Alexandra Fonsatti gefunden oder hat sie nach einer Serie wie dieser Ausschau gehalten? Die Brünette war als Kind im Eislaufen sehr erfolgreich. Sie gewann zahlreiche Preise im Eistanz, unter anderem als dreifache bayerische Jugendmeisterin und vierfache bayerische Meisterin. Heute steht sie immer noch auf dem Eis, aber nicht als Alexandra, sondern in der Rolle der Chiara bei AWZ. Alexandra verrät nun gegenüber Promiflash: So ist sie vor vier Jahren zur Eislaufprinzessin der Serie geworden!

Im Interview mit Promiflash erinnert sich die Schauspielerin an ihren Einstieg bei der Kölner Produktion zurück. Sie erzählt: "Nach meinem Abi habe ich erfolgreich meine Schauspielausbildung beendet. Es war purer Zufall, dass [AWZ] eine neue Eisläuferin gesucht hat." Erst einmal sei sie ganz normal zu einem Casting eingeladen worden. "Bis dahin wusste die Produktion gar nicht, dass ich überhaupt so gut als Eisläuferin war. Somit durfte ich meine damalige Leidenschaft mit meinem Beruf verbinden", ist Alexandra heute überglücklich.

Die "Um Himmels Willen"-Darstellerin laufe nicht nur selbst ihre Küren, sie ist auch an den Choreografien beteiligt, plaudert sie ebenfalls gegenüber Promiflash aus. "Ich bin zu 100% an allen Choreos beteiligt und arbeite sie mit einer Tanztrainerin für Feinschliffe aus", erzählt sie.

RTL Igor Dolgatschew, Alexandra Fonsetti und Tatjana Clasing

Instagram / alexandrafonsatti Alexandra Fonsatti, geboren in Fulda

RTL Suri Abbassi und Alexandra Fonsatti, AWZ-Eisläuferinnen

