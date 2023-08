Magersucht überwunden: Alexandra Fonsatti ist stolz auf sich

Alexandra Fonsatti hat es geschafft! Die Alles was zählt-Schauspielerin hatte Anfang des Jahres preisgegeben, dass sie noch vor wenigen Jahren an Magersucht litt. Seither spricht der TV-Star immer wieder offen im Netz über seinen Kampf gegen die Krankheit und wie es ihm gelungen ist, diese zu überwinden. In einem neuen Posting betont Alexandra jetzt, wie stolz sie auf sich ist.

"Es ist verrückt zu glauben, dass ich mich damals immer noch als 'zu dick' gesehen habe. Ich hätte mir damals niemals vorstellen können, zu meiner Weiblichkeit zu stehen, so wie ich es heute tue. Ich bin stolz auf mich", schreibt die 30-Jährige auf Instagram zu einem Vorher-Nachher-Bild von sich. In einem weiteren Beitrag verrät sie zudem, dass sie heute einen ganz anderen Blick auf sich selbst und ihren Körper hat. "Anstatt meinen Körper für das zu bestrafen, was er nicht hat oder nicht ist, habe ich mir meine Besonderheiten bewusst gemacht und zu schätzen gelernt", erzählt Alexandra.

Bereits vor wenigen Monaten verriet sie in einem Promiflash-Interview, wie gut es ihr gehe, seitdem sie die Magersucht überwunden hat. "Ich fühle mich so gut in meiner Haut. Noch nie habe ich so viele Komplimente für mein Strahlen bekommen wie heute. Ich fühle mich glücklich und innerlich stärker als je zuvor", erzählte Alexandra stolz.

gbrci / Future Image Alexandra Fonsatti, Mai 2022

Instagram / alexandrafonsatti Alexandra Fonsatti, TV-Star

Getty Images Alexandra Fonsatti, Schauspielerin

