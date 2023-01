"Dann kamst du": Eric Sindermann hat eine neue Freundin!

Überraschende Liebesnews von Eric Sindermann (34)! Der Reality-TV-Star ist spätestens seit seiner Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme einem großen Publikum bekannt. Mit seiner mittlerweile Ex-Freundin Katharina Hambuechen hatte er an dem Format teilgenommen – ihre Liebe überstand die Show jedoch nicht und das Ganze artete sogar in einen Rosenkrieg aus. Seitdem war er Single. Doch sein Junggesellen-Dasein ist jetzt vorbei: Eric ist wieder vergeben!

Das verkündet er mit einem Pärchenbild auf seinem Instagram-Profil. Eric posiert innig mit einer Brünetten und vertaggt sie auf dem Pic. Josi heißt seine neue Herzdame – und sie scheint auch keine Unbekannte zu sein. Sie war schon unter anderem bei Take Me Out zu sehen. Mit ihr scheint der Ex-Promi Big Brother-Kandidat richtig glücklich zu sein. "Ich habe nie an Wunder geglaubt, doch dann kamst du", schreibt er zu dem Foto.

Dabei betonte er noch vor wenigen Wochen, dass er nicht bereit für eine neue Beziehung sei. Im Rahmen eines Q&A's im Netz erklärte er: "Ich habe große Bindungsängste und vertraue keiner Frau mehr so richtig." Das hat sich anscheinend geändert.

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann beim Sommerhaus-Wiedersehen

Anzeige

Splash News / ActionPress Eric Sindermann, Sommerhaus-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Eric so schnell wieder in einer Beziehung sein würde? Ja, irgendwie schon. Nee, das schockt mich wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de