Erster Urlaub mit Baby: Katharina Eisenblut war aufgeregt!

Katharina Eisenblut (28) hat die erste Reise mit Nachwuchs überstanden! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und ihr Mann Niko Kronenbitter hatten Ende Juli ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt – einen Sohn namens Emilio. Doch anfangs hatten sie es nicht leicht mit ihrem Kleinen: Katharina litt sehr, weil es ihrem Baby nicht gut ging. Nun scheint sich die neue Familie im ersten gemeinsamen Urlaub sehr wohlzufühlen!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige einige Fotos mit ihrem Liebsten und dem kleinen Emilio. Dazu schrieb sie einen süßen Text aus der Perspektive ihres Sohnes. "Ich war das erste Mal im Urlaub und Mama war so unendlich aufgeregt", fing sie an. Offenbar waren die Neu-Eltern mit ihrem Schatz in die Türkei gereist. Aber es lief nicht alles nach Plan. "Ratet mal, wer am Ende auf dem Sofa schlafen musste und wer im Bett mit Mama schmusen durfte?" schrieb sie weiter. Trotzdem sei es insgesamt wohl sehr schön gewesen.

Zuletzt hatte die Brünette ganz offen ihren Körper direkt nach der Entbindung gezeigt, um anderen Müttern Mut zu machen. "Ich möchte euch zeigen, dass es ganz normal ist, dass man nach der Schwangerschaft so aussieht", hatte Katharina zu dem Schnappschuss von sich gemeint.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Mann Niko Kronenbitter im Dezember 2022

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Sohn im November 2022

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, DSDS-Star

