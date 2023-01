"Happy Place": Jeremy Renner vermisst den Ort seines Unfalls

Seit zwei Wochen liegt Jeremy Renner (52) nun schon im Krankenhaus. Der Schauspieler wurde in Nevada von einer Schneepflugmaschine erwischt und verlor viel Blut. Inzwischen meldet sich der Schauspieler von seinem Krankenbett aus immer wieder bei seinen besorgten Fans. Seine Liebsten betonen, dass er große Fortschritte mache. Der Ort des Geschehens scheint jedoch keinerlei schlechte Erinnerungen bei dem "Hawkeye"-Star zu wecken – im Gegenteil. Jeremy vermisst den Ort, an dem er seinen Unfall hatte!

Auf Instagram teilt der Avengers-Darsteller in seiner Story eine schneebedeckte Landschaft, offenbar in der Nähe seines Domizils in Nevada. "Ich vermisse meinen Happy Place", schreibt er dazu. Zu deutsch also den Ort, an dem er sich glücklich fühlt – trotz seines schlimmen Unfalls. Auf einem weiteren Bild ist eine verschneite Straße zu sehen. Dort spricht Jeremy eine Warnung aus, um weitere Menschen vor seinem Schicksal zu bewahren. "Es ist eine raue Fahrt. Seid vorsichtig", rät er.

Zuletzt äußerte sich eine Quelle gegenüber People bezüglich des Gesundheitszustandes des 52-Jährigen. Er habe noch "einen langen Weg der Genesung" vor sich. Dass ihm seine Co-Stars, seine Familie und auch die Fans beistehen und Genesungswünsche senden, helfe dem Hollywoodstar jedoch sehr. "Er ist überwältigt von der Liebe und Unterstützung, die ihm entgegengebracht wird", betonte der Insider.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner nach seinem Unfall

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Getty Images Jeremy Renner, 2017

