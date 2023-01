So haben sich Eric Sindermann und seine Neue kennengelernt!

Eric Sindermann (34) erinnert sich an einen besonderen Moment zurück! Bis vor einigen Monaten hatten sich der Sommerhaus-Teilnehmer und seine Ex Katharina Hambuechen eine wahre Schlammschlacht geliefert. Doch heute machte der Blondschopf überraschenderweise bekannt, dass er wieder in festen Händen ist! Josi ist die neue Frau an der Seite des Realitystars. Promiflash erzählte Eric, wie er und seine Liebste sich kennengelernt haben!

"Josi hatte mich über Instagram in der Weihnachtszeit angeschrieben, also als ich als Weihnachtsmann im Kindergarten in Erfurt bei einer Charity-Gala gearbeitet hatte", verriet er gegenüber Promiflash. Anschließend habe sie ihn nach einem Treffen gefragt – für Eric sollte es zunächst auf was Lockeres hinauslaufen, doch dann kam alles anders. "Aber als wir den ersten Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu uns nahmen, war es um mich geschehen", schwärmte der 34-Jährige.

Ab dem Zeitpunkt stand für Eric fest, dass er Gefühle die Beauty habe. "Ich küsste Josi und war sofort in Love. Ich hatte mich sofort in ihre Augen und in ihr Gesicht verliebt", fügte er im Promiflash-Interview hinzu.

Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Eric Sindermann, Sommerhaus-Kandidat 2022

