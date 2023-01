Dschungelcamp-Teilnahme? Davor hat Cathy Hummels große Angst

Könnte sie in einer der nächsten Staffeln vom Dschungelcamp dabei sein? Derzeit kämpfen Partysänger Lucas Cordalis (55), TV-Casanova Gigi Birofio, Schauspielerin Jana Pallaske (43) und Co. im australischen Urwald um die begehrte Dschungelkrone. Dabei ist es kein Geheimnis, dass dort so gut wie kein Teilnehmer sicher vor den einheimischen Krabbeltieren ist. Doch wäre das Format womöglich auch etwas für Moderatorin Cathy Hummels (34)? Cathy verriet nun, ob sie gerne mal beim Dschungelcamp mitmachen würde!

"Ich moderiere supergerne Reality-TV. Aber ich würde niemals in den Dschungel gehen", äußerte sich Mats Hummels' (34) Ex in ihrem Podcast "sHitstorms". Die Beauty habe zwar vor sehr wenigen Dingen Angst, doch insbesondere eine ganz bestimmte Tierart halte sie von einem Einzug in das Camp ab. "Ich hasse Ameisen. Und im Dschungel gibt es so viele Ameisen. Die würden mir tierisch auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe eine Ameisen-Phobie", gab sie ganz offen zu.

Cathys Krabbeltier-Trauma gehe weit bis in ihre Kindheit zurück. "Als ich zehn Jahre alt war, war ich mit meinem Cousin in einem Zeltlager für Kinder", begann sie zu erzählen. "Mein armer Cousin musste in der Nacht das Zelt abbauen. Da ist so ein Fangnetz drin. Da haben sich fünf, sechs Ohrenkrabbler verfangen. Ich habe meinen Cousin angeschrien: 'Philipp, du musst das jetzt abbauen! Das geht so nicht! Ich kann hier nicht schlafen!'", erinnerte sich das It-Girl.

RTL Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

