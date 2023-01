Eine Woche nach Geburt: Jenna Johnson teilt Bild mit Baby

Jenna Johnson (28) schwebt im absoluten Mamaglück! Bei Dancing with the Stars lernten sich die Profitänzerin und Val Chmerkovskiy kennen und lieben. 2019 krönten die beiden ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Drei Jahre später machten die nächsten freudigen News die Runde: Das Paar erwartete seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit: Die Beauty und ihr Mann durften ihren Sohn auf der Welt begrüßen. Eine Woche nach der Geburt teilte Jenna nun ein weiteres Bild ihres Babys!

Auf ihrem Instagram-Account feierte die 28-Jährige die erste Woche ihres Neugeborenen: Auf der Nahaufnahme hält der Kleine Jennas Finger fest, während sie das Baby auf dem Arm hält. "Eine Woche mit meinem kleinen Liebling", betitelte die frischgebackene Mama das niedliche Bild und fügte zudem hinzu: "Endlich verstehe ich, was mir alle gepredigt haben... 'Du denkst, du weißt, was Liebe ist, und dann bekommst du ein Kind.' Mein Herz gehört für immer ihm und meine Welt ist so viel heller mit ihm darin."

Lange hatten sich Jenna und Val ein Kind gewünscht: "Ich konnte es nicht glauben, denn es war keine leichte Reise für uns, schwanger zu werden", erklärte sie in einem Interview mit People. "Aber jeder sagt dir: 'Wenn du dich einfach entspannst und dir keinen Stress machst, passiert es für dich.' Und genau das ist passiert."

Getty Images Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson im Januar 2019

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson hält ihr Baby auf dem Arm

Getty Images Jenna Johnson und Val Chmerkovskiy im Juli 2021

