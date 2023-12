Erstes Weihnachten: Jenna Johnson und Val posieren mit Sohn

Für das erste Weihnachtsfest ihres Sohnes haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Im Januar dieses Jahres begrüßte Jenna Johnson (29) gemeinsam mit ihrem Partner Val Chmerkovskiy ihr erstes Kind auf der Welt. Ihr Sohn Rome Valentin ist seitdem der größte Stolz der beiden – das beweist die Dancing with the Stars-Bekanntheit regelmäßig mit entzückenden Schnappschüssen im Netz: Jenna und Val machen süße Fotos mit Rome vor dem Weihnachtsbaum.

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, posieren die stolzen Eltern mit ihrem Sohnemann vor einem festlich geschmückten Baum. Auf einem Schnappschuss hält Jenna den kleinen Rome auf dem Arm, während sie von hinten von Val umarmt wird. In einem anderen Moment strahlen sich die zwei an, während der Wonneproppen herzhaft lacht. Die kleine Familie sieht total glücklich aus.

Dass die 29-Jährige heute so schöne Momente mit ihrem Sohn erleben kann, ist nicht selbstverständlich. Im Podcast "MomForce" erzählte sie nämlich von einem traumatischen Erlebnis: "Am Ende hatte ich eine Fehlgeburt in unserem Zimmer und es war... Es war einfach schrecklich. Man kann es nicht anders sagen."

Anzeige

Getty Images Jenna Johnson, Tänzerin

Anzeige

ActionPress Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson

Anzeige

Getty Images Jenna Johnson, Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de