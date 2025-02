Jenna Johnsons und Val Chmerkovskiys Sohn zeigt Tanztalent

Jenna Johnson (30) und Val Chmerkovskiy, bekannt aus der Tanzshow "Dancing With the Stars", sprachen bei den 12. Makeup Artists & Hairstylists Guild Awards in Los Angeles offen über ihren Sohn Rome. Der Zweijährige hat offenbar das Talent und die Leidenschaft seiner Eltern geerbt, denn er "liebt es zu tanzen", wie sie People verrieten. Jenna fügte hinzu, dass er nicht nur gerne tanze, sondern auch gerne singe: "Er ist ein Performer", fasst sie zusammen. Neben dem Tanzen habe Rome auch Schwimmen und Turnen für sich entdeckt und beeindrucke seine Eltern mit erstaunlichen Meilensteinen: "Er kann bis zehn zählen und spricht wahnsinnig viel – es ist verrückt, wie schnell das geht", erzählte Jenna stolz.

Das Paar, das zugleich Gastgeber der Preisverleihung war, teilte zudem mit, dass Rome große Freude daran habe, seine Eltern tanzen zu sehen. "Er liebt es, Videos von uns zu schauen – immer wieder aufs Neue", so die Tänzerin. Das könnte erklären, warum sein Interesse am Tanzen scheinbar endlos wachse. Ob Rome selbst eines Tages in die Fußstapfen seiner Eltern treten wird, lassen die beiden offen: "Wir werden einfach sehen, was er später machen möchte." Das prominente Tanzpaar, das 2019 heiratete, genießt das gemeinsame Leben als kleine Familie in vollen Zügen. Jenna fasste es mit einfachen Worten zusammen: "Es ist das Beste, ihn großzuziehen."

Jenna und Val lernten sich 2014 bei "Dancing With the Stars" kennen, als Jenna dem Ensemble der Show beitrat. Nach einigen Jahren Beziehung, inklusive einer kurzen Trennung, heirateten sie schließlich. 2022 kam der nächste Meilenstein: Die beiden verkündeten, dass sie Eltern werden. Seit der Geburt ihres Sohnes im Januar 2023 scheint Romes Charme und Energie die kleine Familie noch enger zusammengeschweißt zu haben. Dass ihr Sohn mit Begeisterung in ihre Fußstapfen tritt und schon früh seine Liebe zur Bühne zeigt, macht die Eltern sicher umso stolzer.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson mit ihrem Partner Val und Sohn Rome

Anzeige Anzeige

Getty Images Val Chmerkovskiy und Jenna Johnson im Januar 2019

Anzeige Anzeige