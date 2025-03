Val Chmerkovskiy war eifersüchtig auf Jennas Tanzpartner

Val Chmerkovskiy, bekannt aus der Tanzshow Dancing With the Stars, gab kürzlich zu, dass er früher eifersüchtig gewesen sei, wenn seine Frau Jenna Johnson (30) mit anderen Männern tanzte. Besonders in den Anfangsjahren ihrer Beziehung sei das ein Thema für ihn gewesen, wie der 38-Jährige im Podcast "Sibling Revelry With Kate Hudson and Oliver Hudson" verriet. "Ich glaube, es ist so ein Tabuthema und die Leute reagieren emotional darauf", sagte Val und fügte hinzu, dass es auch später immer wieder Momente gegeben habe, in denen diese Empfindungen bei ihm hochgekommen seien – zuletzt, als Jenna mit Ex-Bachelor Joey Graziadei tanzte und die Staffel 2023 mit ihm gewann.

Die Eifersucht habe er jedoch durch Selbstdisziplin, Vertrauen und offene Kommunikation im Griff. Val betonte, dass die Arbeit als Tänzer von intensiver Zusammenarbeit lebe und er großen Wert darauf lege, dass sowohl er als auch Jenna ihre Tanzpartner bestmöglich unterstützen. Dennoch sei es manchmal schwierig gewesen, etwa, wenn er gesehen habe, wie ein anderer Mann bei der Choreografie eng mit seiner Frau agieren musste. "Von einem menschlichen Standpunkt aus ist es seltsam", gab er ehrlich zu. Gleichzeitig hob er hervor, dass Chemie nicht immer etwas mit romantischer Anziehung zu tun habe, sondern auch "Teamgeist und Kameradschaft" bedeuten könne.

Val und Jenna lernten sich 2015 während der gemeinsamen Arbeit bei "Dancing With the Stars" kennen und wurden vier Jahre später ein Ehepaar. Anfang 2023 krönten sie ihre Beziehung mit der Geburt ihres Sohnes Rome. Um berufliche und private Harmonie zu wahren, habe Val bereits früh Rituale eingeführt, wie etwa gemeinsame Doppeldates mit Jennas Tanzpartnern und deren Partnern. Er sieht darin eine Möglichkeit, Missverständnissen vorzubeugen und für eine vertrauensvolle Atmosphäre zu sorgen. "Am Ende des Tages lieben wir beide das Tanzen und wollen, dass es einzigartig bleibt", erklärte der Tänzer.

ActionPress/Backgrid Jenna Johnson und Joey Graziadei im September 2024

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson mit ihrem Partner Val und Sohn Rome

