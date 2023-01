Endlich! Jenna Johnson und Val Chmerkovskiys Baby ist da

Auf diese Nachricht haben ihre Fans schon lange gewartet! Die Profitänzer Jenna Johnson (28) und Val Chmerkovskiy lernten sich bei Dancing with the Stars kennen und lieben. 2019 traten die beiden gemeinsam vor den Traualtar und 2022 verkündeten sie dann ihre erste Schwangerschaft. Bereits seit August ist bekannt, dass sie sich auf einen kleinen Sohn freuen können. Danach schien die Beauty noch ewig schwanger zu sein. Doch jetzt haben die stolzen Eltern es geschafft: Das "Dancing with the Stars"-Baby ist da!

Das verkündeten Jenna und Val nun überglücklich via Instagram: Ihr Sohn hat am 10. Januar das Licht der Welt erblickt! "Unsere Welt hat sich für immer verändert", schwärmten die frisch gebackenen Eltern unter einem ersten Foto – hier sieht man je eine Hand von Mama, Papa und Baby. Das Gesicht ihres Neugeborenen zeigten sie noch nicht. Auch seinen Namen haben sie bisher nicht verraten.

Für Jenna und Val ist mit ihrem Baby ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen: "Ich konnte es nicht glauben, denn es war keine leichte Reise für uns, schwanger zu werden", erzählte Jenna gegenüber People im Sommer. "Aber jeder sagt dir: 'Wenn du dich einfach entspannst und dir keinen Stress machst, passiert es für dich.' Und genau das ist passiert."

