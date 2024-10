"DWTS"-Jenna Johnson war anfangs nicht begeistert von Joey

Jenna Johnson ist Profi-Tänzerin bei Dancing With the Stars. Kürzlich gab sie zu, dass sie anfangs etwas enttäuscht war, als sie erfuhr, dass Joey Graziadei ihr Tanzpartner wird. "Joey weiß das, ich war ehrlich zu ihm", verriet Jenna vor wenigen Tagen im Podcast "Almost Famous". Als sie herausfand, dass sie mit dem Ex-Bachelor tanzen würde, gestand sie, "gemischte Gefühle" gehabt zu haben – denn ursprünglich hatte sie gedacht, mit dem ehemaligen NFL-Star Danny Amendola zusammenzuarbeiten. "Ich dachte, dies wäre mein Jahr, um den NFL-Typen zu bekommen", erinnerte sich die Brünette mit einem Augenzwinkern. Doch dieser wurde stattdessen mit Witney Carson gepaart. Sie klärte außerdem darüber auf, dass auch die Profis – entgegen der Meinung vieler Fans – erst vor laufender Kamera ihren Tanzpartner erfahren: "Sie halten es wirklich gerne geheim, damit die Reaktion authentisch ist."

Obwohl die Tänzerin Joeys Bachelor-Staffel nicht verfolgt hatte, wusste sie sofort, wer er ist: Ihre Schwester sei ein "Mega-Fan" der Dating-Show und habe den Rosenkavalier in den höchsten Tönen gelobt. Jenna gab trotz ihrer anfänglichen Zweifel in diesem Zusammenhang zu, dass die positiven Stimmen über ihn wahr seien. "Er ist einer der aufrichtigsten Menschen, die ich je getroffen habe", schwärmte sie. Die beiden hätten sich schnell verbunden gefühlt und großen Spaß zusammen, auch wenn es manchmal stressige Momente gebe. Der "Bachelor Nation"-Star sei "unglaublich talentiert" und mache alles auf Anhieb richtig – was sie manchmal fast "zur Weißglut" treibe, witzelte Jenna. Er sei "einer dieser nervigen Menschen, die in allem übernatürlich gut sind."

Neben ihres Engagements bei "Dancing with the Stars" ist Jenna auch stolze Mama. Im Januar letzten Jahres brachte sie ihr erstes Kind zur Welt – den kleinen Rome Valentin. Der Vater des Kleinen ist ihr Ehemann und "DWTS"-Kollege Val Chmerkovskiy. Für das Paar, das 2019 vor den Traualtar trat, war die Geburt ein ganz besonderer Moment – vor allem, da die Schwangerschaft alles andere als einfach war. "Ich konnte es nicht glauben, denn es war keine leichte Reise für uns, schwanger zu werden", verriet Jenna damals in einem Interview mit People. Seit der Geburt ihres Sohnes sei der kleine Mann der ganze Stolz der beiden Profisportler.

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson, Profitänzerin

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson mit ihrem Sohn

