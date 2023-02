Nach einem Monat: Jenna Johnson zeigt Baby und verrät Namen

Endlich gibt sie den Namen preis! Jenna Johnson (28) ist seit dem Jahr 2019 mit ihrem Mann Valentin Chmerkovskiy (36) verheiratet. Im Januar haben die beiden ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt und versorgen ihre Follower seitdem immer mal wieder mit kleinen Updates. Dass das Paar einen Jungen bekommt, haben sie schon während der Schwangerschaft verraten – den Namen behielten sie aber noch für sich. Doch das änderte sich jetzt. Jenna zeigte ein Bild von dem kleinen Baby und verriet gleichzeitig seinen Namen.

"Rome Valentin Chmerkovskiy", schrieb die Tänzerin unter dem Instagram-Beitrag, der den Jungen in einem süßen orangefarbenen Outfit zeigte. "Ich kann es nicht glauben, dass es schon vier Wochen her ist, dass ich absolut vernarrt in dich bin", lauteten einige emotionale Worte von Jenna. "Danke, dass du mein Herz geöffnet und mir gezeigt hast, was bedingungslose Liebe ist", brachte sie ihre Gefühle zum Ausdruck.

Auch Valentin scheint hin und weg von seinem kleinen Sohn zu sein. Er postete ebenfalls einen Beitrag auf Instagram. Die Aufnahme zeigt Jenna, wie sie Rome einen Kuss auf die Wange gibt. Das Bild kommentierte er mit den Worten: "Pure Liebe, absolute Freude."

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson und Val Chmerkovskiy im Juni 2022

Getty Images Jenna Johnson im Dezember 2022

Instagram / valentin Jenna Johnson mit ihrem Sohn Rome

