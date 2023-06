Im Mutterglück: Jenna Johnsons Sohn ist fünf Monate alt

Jenna Johnson (29) schwebt im Mutterglück. Im Januar dieses Jahres begrüßte die Dancing with the Stars-Bekanntheit gemeinsam mit ihrem Partner Val Chmerkovskiy ihr erstes Kind auf der Welt. Ihr Sohn Rome Valentin ist seitdem der größte Stolz der beiden Eltern – das beweist Jenna regelmäßig mit entzückenden Schnappschüssen im Netz. Jetzt gab es etwas zu feiern: Sohn Rome ist fünf Monate alt geworden.

Auf Instagram teilte die Tänzerin eine Fotoreihe mit ihrem Wonneproppen, auf denen der Kleine auf einer Decke sitzt und verträumt in die Kamera schaut. Unter den entzückenden Bildern schrieb Jenna: "Dieses Wochenende haben wir gefeiert, dass unser großer Junge fünf Monate alt geworden ist." Außerdem wurde die Neumutter emotional und fügte hinzu: "Wo ist nur die ganze Zeit hin?"

Erst kürzlich hatte die Tänzerin zugegeben, vor ihrem Sohn Rome eine Fehlgeburt erlitten zu haben. In dem Podcast "MomForce" sprach sie über die schmerzhafte Zeit: "Am Ende hatte ich eine Fehlgeburt in unserem Zimmer und es war... Es war einfach schrecklich. Es gibt keine andere Möglichkeit, das zu umgehen."

Instagram / jennajohnson Jenna Johnsons Sohn

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson mit ihrem Sohn

Instagram / jennajohnson Jenna Johnson mit ihrem Sohn

