Geheimnisvoller Auftritt: Masken-Kandidat spaltet DSDS-Jury!

Bei diesem Kandidaten war sich die Jury mal so gar nicht einig! In der finalen Staffel der Gesangsshow DSDS gehen der Poptitan Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leony auf Talentsuche. Dabei treffen die Musiker aber nicht nur auf große Stimmen, sondern auch auf eher untalentierte Teilnehmer. Ein Kandidat spaltete die Jury jedoch: Esopios' Auftritt bekam die unterschiedlichsten Reaktionen!

Esopios wollte seine Identität nicht enthüllen – eine Maske verdeckte sein Gesicht. "Wir leben in einer Gesellschaft, in der es ständig darum geht, perfekt auszusehen", argumentierte er. Daraufhin performte er "Feeling Good" von Muse, konnte Dieter und Pietro jedoch gar nicht überzeugen. Auch seine Darbietung von "Supermodel" von Måneskin haute die beiden nicht um. Katja und Leony fanden allerdings Gefallen an dem Sänger und gaben ihm ein "Ja" – da er Katja als Joker gewählt hatte, kam er weiter.

Aber was hielten die Zuschauer von dem Auftritt? Die Maske stimmte die Fans eher skeptisch. "Der Mann mit der Maske singt nicht schlecht, aber die Maske arbeitet gegen ihn", schrieb beispielsweise ein kritischer Twitter-User. Was sagt ihr? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen – die DSDS-Jury 2023

RTL / Stefan Gregorowius Esopios und die DSDS-Jury

