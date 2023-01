Kevin Spacey dankt für den Mut, ihm einen Preis zu verleihen

Kevin Spacey (63) ist guter Dinge. Der berühmte Schauspieler war in seiner Heimat, den USA wegen Missbrauchs angeklagt worden. Sein Kollege Anthony Rapp (51) hatte dem House of Cards-Star vorgeworfen, ihn als Teenager sexuell belästigt zu haben. Im vergangenen November wurde er bei diesem Prozess allerdings freigesprochen. In Großbritannien laufen weitere Anklagen gegen den US-Amerikaner. Trotzdem wurde Kevin nun in Italien mit einem Preis ausgezeichnet und bedankte sich auf besondere Art dafür.

Im nationalen Filmmuseum in Turin bekam der Schauspieler am Montag einen Preis für sein Lebenswerk überreicht. Obwohl der 63-Jährige seine Skandale nicht direkt ansprach, dankte er laut spot on news dem Museum, dass es die "Eier" hatte, ihn einzuladen. Er freue sich, dass seine künstlerische Leistung unabhängig von dem Wirbel um seine Person gewürdigt werde.

In Italien ist der zweifache Oscar-Preisträger immer noch eine hochgeschätzte Person. Vor der Verleihung war der Präsident des Museums zitiert worden: "Wir fühlen uns geehrt, dass ein so angesehener Gast wie Kevin Spacey für seinen Empfang und die lang erwartete Rückkehr unser Museum, eine Institution in Turin, gewählt hat."

Kevin Spacey, Oktober 2022

Kevin Spacey, Oktober 2022

Kevin Spacey, April 2011

