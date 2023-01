Megahot: Cathy Hummels zeigt sich durchtrainiert im Bikini

Cathy Hummels (34) genießt ihr Leben. Die Ex von Fußballer Mats Hummels (34) gönnt sich derzeit eine Portion Sonne: Zusammen mit ihrem Sohn Ludwig (5) hält sie sich gerade für die Dreharbeiten von Kampf der Realitystars in Thailand auf. Daran lässt sie ihre Fans auch regelmäßig teilhaben und veröffentlicht immer wieder traumhafte Urlaubsfotos. Die wunderschöne Kulisse hat sie nun wieder für ein kleines Fotoshooting genutzt – und dabei präsentiert Cathy ihren Traumbody im knappen Bikini.

Auf Instagram teilte Cathy die Fotos vom Strand. In einem geblümten Bikini posierte sie auf einem Baumstamm. Dabei fällt nicht nur das türkisblaue Meer im Hintergrund auf, sondern vor allem die straffen Bauchmuskeln der Moderatorin. "Sonne, Strand und Meer – Strandleben", kommentierte Cathy ihre Bilder. Und man scheint ihr fast ansehen zu können, wie sehr sie die entspannte Zeit genießt. Und das sehen auch ihre Fans. "Da genießt jemand das Leben. Recht hast du", freute sich ein User.

Die private Auszeit genoss Cathy aber nicht nur mit ihrem Sohn, sondern über die Feiertage war auch ihr Ex Mats mit dabei. An Silvester teilten die beiden ein niedliches Familienbild, auf dem alle drei lachend an einem Tisch sitzen. Sowohl Cathy als auch Mats machten hier deutlich, dass sie trotz ihrer Trennung zum Wohle ihres Sohnes immer Freunde bleiben werden.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Ludwig mit Cathy Hummels

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels an Silvester 2022

