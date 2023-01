Naomi Campbell gedenkt ihres Patensohns Harry Brant

Er wird nicht vergessen. Harry Brant, der Sohn von Topmodel Stephanie Seymour (54), starb vor zwei Jahren an einer Medikamenten-Überdosis. Harry selbst war erfolgreich als Model und erschien beispielsweise in der italienischen Vogue und in Balmain-Kampagnen. Keine Geringere als Laufsteg-Queen Naomi Campbell (52) war seine Patentante – und auch sie war vom plötzlichen Tod Harrys tief getroffen. Jetzt erinnert Naomi an ihren verstorbenen Patensohn.

Auf Instagram teilte die 52-Jährige jetzt ein Foto von sich und Harry. Er trägt darauf auffälliges Make-up und küsst die Beauty auf die Wange. Naomi betitelte den Beitrag mit den Worten: "Mein wunderschöner Patensohn Harry, ich denke jeden Tag an dein breites Lächeln, deinen erstaunlichen Verstand und deinen natürlichen Flair. Es ist schon zwei Jahre her... Mögest du in ewigem Frieden ruhen und wissen, dass deine Patentante dich vermisst."

Anfang 2021, zum Zeitpunkt von Harrys Tod, offenbarte seine Mutter gegenüber People: "Mit großem Leid müssen wir mit euch teilen, dass unser geliebter Sohn, Harry Brant, seinen Kampf gegen die Sucht verloren hat, und dass er aufgrund einer Medikamenten-Überdosis gestorben ist. Unsere Herzen sind gebrochen." Harry sei nur Tage davon entfernt gewesen, wieder in Reha zu gehen.

Getty Images Harry Brant auf der amfAR Gala in Los Angeles im Jahr 2015

Getty Images Naomi Campbell, 2020

Getty Images Harry Brant, März 2015 in Paris

