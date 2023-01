Song heißt "Wonder": Jana Pallaske ist jetzt Solo-Sängerin

Jana Pallaske (43) geht einen neuen Karriereweg. Als Schauspielerin feierte sie noch vor einigen Jahren große Erfolge. So wurde sie vor allem für ihre Rolle an der Seite von Elyas M'Barek (40) in der Filmreihe "Fack ju Göthe" bekannt. Und derzeit versucht sie sich in der aktuellen Staffel vom Dschungelcamp zu beweisen. Währenddessen hat sie für ihre Fans noch eine besondere Ankündigung: Jana bringt ihren ersten Song als Solo-Künstlerin auf den Markt!

Auf Instagram teilte Jana nun ihr erstes Plattencover. Der erste Song, den sie als Solo-Künstlerin rausbringt, heißt "Wonder", zu Deutsch "Wunder". Unter ihrem neuen Namen Jana Urkraft wird sie jetzt also als Sängerin tätig sein. "Ich musste oder durfte dieses Jahr nicht nur um das Leben von Bäumen, sondern auch um mein eigenes Leben kämpfen. [...] Ich habe, davon inspiriert, meine Überlebenshymne, das Lied "Wonder", geschaffen", erklärte sie bereits vor einigen Tagen. Sie habe eine Erfahrung gemacht, die sie ihre Urkraft so "klar, wie noch nie" spüren ließ. Damit bezog sie sich auf einen Überfall in ihrem Haus von vor einiger Zeit, wie sie später erklärte.

Es ist aber nicht Janas erster Ausflug in die Musikszene. 2002 gründete sie die Punkband Spitting Off Tall Builidings, in der sie unter dem Pseudonym Bonnie Riot sang. Nach der Trennung 2007 war die gebürtige Ost-Berlinerin dann auch für MTV tätig.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Jana Pallaske, Dschungelcampkandidatin

Anzeige

RTL Jana Pallaske im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / jana_urkraft Jana Pallaske, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de