Janas Urkraft ist weg: Verlässt sie nun das Dschungelcamp?

So langsam wird es ernst im Dschungelcamp! Bereits seit über einer Woche sind die Stars und Sternchen den Herausforderungen und ihren Mitcampern im australischen Busch ausgesetzt. Jana Pallaske (43) gab sich bisher ziemlich ausgeglichen. Als Teamchefin legte die Schauspielerin viel Wert auf Esoterik und Harmonie. Doch nun riss offenbar selbst bei der Yoga-Liebhaberin der Geduldsfaden. Schmeißt sie nun alles hin?

Jana versuchte mit einer Trommelshow ihre Mitcamper am Lagerfeuer wach zu halten. Nachdem diese offen genervt von der 43-Jährige waren, zweifelte die Berlinerin offenbar sehr stark an ihrer Teilnahme. "Es ist einfach so, dass hier viele Dinge konträr sind zu dem, wofür ich stehe", erklärte sie. "Ich spüre einfach immer mehr, dass meine Mission hier drin vollbracht ist", fügte sie hinzu. Ihre Konkurrenten meinten daraufhin, dass sie das Camp ja verlassen könne, wenn es ihr nicht passt.

Zuschauer auf Twitter unterstellen der "Fack ju Göthe"-Darstellerin allerdings, dass sie eine Show abziehe, damit sie nicht rausgewählt werde. "Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, ob es eine Taktik von Jana sein könnte, um extra lang drin bleiben zu 'müssen'?", fragt sich ein User. Ein weiterer meint: "Die Jana ist aber ein Sensibelchen in einer eigenen Traumwelt und keiner macht mit."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Jana Pallaske, Schauspielerin

RTL Jana Pallaske im Dschungelcamp 2023

Getty Images Jana Pallaske bei der Berlinale 2020

