Nach Markus' Exit: Wer ist jetzt euer Dschungelcamp-Favorit?

Im Dschungelcamp lichten sich langsam aber sicher die Reihen! Nachdem vorgestern bereits Verena Kerth (41) das Lager im australischen Busch verlassen hatte, zog am Ende der gestrigen Folge Markus Mörl (63) nach: Der Musiker bekam am wenigsten Anrufe von den Zuschauern und schied somit aus dem Kampf um die begehrte Dschungelkrone aus. Aber welcher Dschungelcamp-Star ist nach den ersten zwei Exits der Favorit der Promiflash-Leser?

An Tag neun bekamen die Zuschauer bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wieder so einiges geboten: Unter anderem traten Jolina Mennen (30) und Markus zu einer herausfordernden Dschungelprüfung namens "Ohne Fleisch kein Preis" an, bei der die beiden zahlreiche Tierinnereien essen mussten. Sie schafften es, sich unter lautstarkem Würgen vier Sterne zu ermampfen. Außerdem scheiterte eine weitere Aussprache zwischen Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier (33). Und auch Gigi Birofio sorgte für ein paar unterhaltsame Momente...

Der Kuppelshow-Casanova zog beispielsweise im Dschungeltelefon blank: Er entblößte vor laufenden Kameras seinen nackten Hintern. Am Abend begab er sich dann gemeinsam mit Cosimo Citiolo (41) auf Schatzsuche, bei der sich die beiden eine leckere Pizza gönnten – und somit die Chance auf nahrhafte Eier für das Team ablehnten. Ob ihnen diese Aktion die oberen Plätze im Ranking kosten wird? Wer ist euer aktueller Dschungelcamp-Favorit? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Jolina Mennen und Markus Mörl bei der Dschungelprüfung "Ohne Fleisch kein Preis"

RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo, Claudia Effenberg und Gigi Birofi bei ihrer Dschungelprüfung

