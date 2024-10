Haben Antonia Hemmer und Ex Patrick Romer noch Kontakt?

Antonia Hemmer (24) geht derzeit als Single durchs Leben. Bekannt wurde die Influencerin damals durch ihre Teilnahme an Bauer sucht Frau, wo sie Patrick Romer (28) kennenlernte. Doch nach einiger Zeit trennten sich die zwei. In der Show "Ralf, der Bauernreporter" offenbart Antonia nun, dass der Tag der Trennung tatsächlich das letzte Mal war, dass die beiden miteinander gesprochen haben. "Wir hatten seitdem keinen Kontakt mehr. Ich habe ihn auch nicht mehr gesehen", erklärt Antonia. Trotz der Funkstille spricht sie auch positiv über die gemeinsame Zeit mit Patrick: "Ohne ihn würde ich jetzt nicht hier sitzen." Die Beziehung wirkte sich offenbar prägend auf ihr Leben und ihre Karriere aus.

Antonia reflektiert in dem Interview auch über die Beziehung, die vor allem im Sommerhaus der Stars bröckelte. "Ich war jung und naiv. Ich hatte die rosarote Brille auf und war ultraverliebt in den", gesteht die Make Love, Fake Love-Kandidatin. Auf die Frage, ob sie ihre Teilnahme am Sommerhaus bereue, stellt Antonia aber klar: "Es ist das Beste, was mir passieren konnte, weil nur so habe ich es gemerkt."

Antonia und Patrick lernten sich 2020 bei "Bauer sucht Frau" kennen, wo Patrick als junger Landwirt auf der Suche nach der großen Liebe war. Antonia, die ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen stammt, eroberte sein Herz, und zusammen begeisterten sie die Zuschauer als Paar. Ihre Beziehung hielt auch nach der Show an, und sie traten gemeinsam in verschiedenen Reality-Formaten auf, darunter auch #CoupleChallenge. Seit der Trennung startet Antonia alleine als TV-Darstellerin durch.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

