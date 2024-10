Patrick Romer und Freundin Annelie feiern ihr Einjähriges

Patrick Romer (28) und Annelie Henze haben einen Grund zum Feiern: Der Bauer sucht Frau-Star und seine Freundin sind seit einem Jahr ein Paar. Das besondere Jubiläum feiert Patrick jetzt mit einem Post auf Instagram. "Ein Jahr ist vergangen, seit wir am 23.10.23 unseren gemeinsamen Weg begonnen haben – und es war das schönste Jahr meines Lebens. Danke, dass du mich immer zum Lachen bringst, mich liebst und mir immer die letzte Pommes überlässt. Auf uns und all das, was noch kommt. Ich liebe dich!", schreibt Patrick zu einem gemeinsamen Bild.

"Ich liebe dich so", reagiert daraufhin Annelie in den Kommentaren. Und auch die Fans des Paares sind von dem niedlichen Post begeistert. "Schön, dass ihr euch gefunden habt. Ihr konntet Erfahrungen sammeln, aus Fehlern lernen und habt jetzt die perfekte Beziehung", schreibt ein Follower, während ein anderer sich freut: "Tolles Paar, tolles Foto! Weiter so, ihr Hübschen. Auf viele schöne kommende Jahre zusammen!" Sogar Patricks ehemaliger Flirt Gloria Glumac (32) lässt es sich nicht nehmen und schreibt: "Süß, ihr zwei!"

Im vergangenen Februar machte Patrick seine Beziehung gegenüber Promiflash öffentlich. "Ich habe tatsächlich eine neue Freundin, aber schon ein bisschen länger. Seit dem 23. Oktober 2023 bin ich sehr, sehr glücklich vergeben", verriet er auf der Fashionshow von Eric Sindermann (36). Kennengelernt haben sich der einstige Das Sommerhaus der Stars-Gewinner und die "Krass Abschlussklasse"-Darstellerin über eine Freundin, die über Social Media Kontakt zu Patrick aufnahm. Er habe sie daraufhin nach Mallorca eingeladen. Diese reiste mit Annelie auf die Insel. Doch dann kam alles anders als geplant, meint Patrick: "Dann habe ich gesagt: 'Du bist zwar ganz nett, aber ich habe mich in deine Freundin [Annelie] verliebt.'"

Instagram / annelie_henze Annelie Henze, Influencerin

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer im Mai 2022

