Gloria klärt im Sommerhaus auf: Was lief mit Patrick Romer?

Rund einen Monat lang spekulierten die Fans, in welcher Beziehung Gloria Glumac (32) und Patrick Romer (28) im Juli 2023 zueinanderstanden. In der ersten Folge der neunten Staffel von Das Sommerhaus der Stars packt die Ex von Nikola Glumac (28) nun endlich aus. Im Gespräch mit Sam Dylan (33), Rafi Rachek (34), Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt gesteht sie, einen "drei Wochen Ausflug mit Patrick" unternommen zu haben. Neugierig fragt Sam nach: "Seine Trompete wollte er auch gespielt haben?", woraufhin Gloria zugibt: "Ja, das gehört ja dazu. Basic-Job, was man so macht."

Im Einzelinterview bekommt Gloria dann einen Anflug von Reue und ärgert sich: "Eigentlich wollte ich es nicht erzählen, verdammt." Im Juli vergangenen Jahres häuften sich die Schlagzeilen über eine mögliche Romanze zwischen Gloria und Patrick, die Letzterer dann auch gegenüber der Bild bestätigte: "Wir sind gerade in der Kennenlernphase und treffen uns." Wenige Wochen später deutete Gloria aber das Ende ihrer Kennlernphase an. Gemeinsam nahmen die Bauer sucht Frau-Bekanntheit und die Temptation Island-Teilnehmerin dann bei Das Große Promi-Büßen teil und kamen sich dabei auch ein wenig näher. Mittlerweile ist die Liebelei zwischen Gloria und Patrick aber schon lange wieder Geschichte – denn die 32-Jährige hat einen neuen Mann an ihrer Seite.

Mit ihrem Michael kämpft Gloria aktuell im Sommerhaus um das Preisgeld von 50.000 Euro. Die Kennenlern-Story der beiden scheint aber nicht wie im Bilderbuch verlaufen zu sein. "Ich kenne ihn schon seit 2019. Wir hätten ja voll lange eine Situationship", erklärt Gloria in der ersten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" und fügt hinzu: "Ich war halt eine von vielen. Er war immer der Mann, den ich nie bekommen habe." Vielleicht hat Gloria diesmal Glück in der Liebe und in Michael den Mann gefunden, mit dem sie ihr Leben verbringen möchte.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac und ihr Freund Michael

Das Sommerhaus der Stars, RTL Gloria Glumac im Sommerhaus

