"Kein Teufel": Das denkt Antonia Hemmer über Ex Patrick

Antonia Hemmer (24) scheint ihre turbulente Beziehung zu Patrick Romer (28) mittlerweile verkraftet zu haben. Die beiden lernten sich bei Bauer sucht Frau kennen und nahmen als Paar an Reality-TV-Formaten wie Das Sommerhaus der Stars teil. Kurz darauf erfolgte die Trennung der beiden, nachdem Antonia ihren damaligen Freund in flagranti erwischt hatte. In der Show "Ralf, der Bauernreporter" verrät die gebürtige Fränkin, was sie heute über ihren Ex denkt. "Ich wünsche ihm nichts Schlechtes, an sich ist er kein Teufel, er ist kein schlechter Mensch", erklärt sie und führt weiter aus: "Ich hatte trotzdem eine schöne Zeit mit ihm, deswegen wünsche ich ihm auch nur das Beste. Und wenn er glücklich ist, bin ich auch happy."

Das Paar sorgte in der Vergangenheit für einige Schlagzeilen, die den harschen Umgang des TV-Bauers mit der gelernten Kosmetikerin im Sommerhaus kritisierten. Trotz der schweren Zeit in dem Format kann die 24-Jährige heute auch daraus etwas Positives ziehen. Auf die Frage, ob sie die Teilnahme an der Sendung bereut, antwortete sie: "Es ist das Beste, was mir passieren konnte, weil nur so habe ich es halt gemerkt, so wurde es mir auf dem Goldtablett serviert und ich konnte es sehen und habe es mit eigenen Augen irgendwie verarbeiten können." Vor allem durch die vielen besorgten Kommentare, die damals auf die Influencerin einprasselten, erkannte sie, dass die Beziehung so nicht mehr weitergehen konnte.

Gerade geht Antonia ohne Partner durchs Leben, doch den Single-Lifestyle genießen kann die Blondine nicht wirklich. Nachdem sie bei Make Love, Fake Love keine Liebe gefunden hatte, lief es im Alltag nicht besser, teilte sie in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil mit ihren Followern. "Ach Leute, hört mir auf. [...] Ich hatte ja wirklich gehofft, dass ich jemanden in der Weihnachtszeit habe, mit dem ich dann Plätzchen backen und Weihnachtsfilme gucken kann", gestand Antonia ihre eigentliche Hoffnung.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL / ITV Studios Germany Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Lady

