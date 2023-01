YouTuberin Maren Wolf will sportlich wieder durchstarten!

Maren Wolf (30) hat sich für das Jahr 2023 einiges vorgenommen! Die Influencerin versorgt ihre Fans schon seit Jahren fast täglich mit Einblicken in ihr Privatleben. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Egal ob Panikattacken, Hypochondrie oder Eheprobleme mit ihrem Mann Tobias – die YouTuberin geht stets sehr offen mit ihrer Community um. Nun gab Maren preis, dass sie sich für das neue Jahr ein bestimmtes Ziel gesetzt habe: Sie will unbedingt wieder fitter werden!

In ihrem neuesten YouTube-Video gab die 30-Jährige nun ein ehrliches Body-Update. "Die Dehnungsstreifen sind da, aber das ist vollkommen in Ordnung", stellte Maren klar, während sie ihren Körper filmte. Sie fühle sich eigentlich sehr wohl in ihrer Haut, wolle aber trotzdem etwas verändern. "Ich will ein wenig stärker werden und jetzt einfach gesünder ins neue Jahr starten", erklärte sie ihr Vorhaben.

Ihren Schatz Tobias wolle Maren auch noch davon überzeugen, im neuen Jahr sportlich wieder voll durchzustarten. "Ich werde auch noch Tobi dazu bekommen, seinen inneren Schweinehund zu bekämpfen. Weil ich weiß, dass er Sport machen will – zumindest sagt er es die ganze Zeit", meinte die Kölnerin abschließend im Video.

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Influencer-Paar

Instagram / marenwolf Influencerin Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

