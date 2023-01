Nach Paartherapie: Streiten Tobias und Maren Wolf noch oft?

Haben sich Maren (30) und Tobias Wolf gebessert? Dass es in der Ehe des YouTuber-Paares nicht immer rund läuft, geben sie offen zu. Erst vor rund einem Jahr berichteten sie von einer erneuten Krise. Eine Paartherapie sollte den Eltern eines Sohnes aber helfen, die Probleme in ihrer Beziehung wieder in den Griff zu bekommen. Haben Maren und Tobi dank der Therapie nun weniger Streit?

In ihrem neuen YouTube-Video zogen die beiden ihr Fazit hinsichtlich der Paartherapie. "Wir haben uns sehr gebessert, würde ich sagen", zeigte Maren sich zuversichtlich und auch Tobi konnte dem nur zustimmen. "Wir haben uns schon fast um 180 Grad gedreht, was Streiten, Stresssituationen, Kommunikation untereinander angeht", betonte der 31-Jährige. Auch in der Handhabung ihrer Streitereien hätten sie sich um einiges verbessert und würden einander nun viel besser verstehen.

Ganz frei von Fehlern sind die Wolfs aber auch noch nicht. "Natürlich gibt es kleine Ausreißer, wo wir in unser altes Muster reinfallen, wo wir beide in den Tunnel kommen und uns echt blöd behandeln", räumte Maren ein. Im Gegensatz zu früher sei das aber deutlich seltener geworden.

Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf mit ihrem Sohn Lyan in Österreich

