Bei Australian Open: Alexander Zverev von Vogel angekackt

Für Alexander Zverev (25) liefen die Australian Open gleich doppelt schlecht! Am Mittwoch wollte sich der Tennisprofi in der Zweitrunde des Grand-Slam-Turniers gegen den US-Amerikaner Michael Mmoh beweisen – allerdings ohne Erfolg. Er hat das Match verloren und damit den Drittrundeneinzug verpasst. Dabei hatte er eigentlich einen Glücksbringer, zumindest nach einem alten Aberglauben: Alex wurde während des Spiels von einem Vogel angekackt.

Ein Video, das The Sun vorliegt, zeigt, wie der 25-Jährige kurz vor einem Aufschlag steht. Doch dieser verzögerte sich: Alex fasste sich an den Kopf und stellte offenbar fest, dass sich ein Vogel über ihm entleert hatte. Er verließ das Feld, um sich die Kacke mit einem Handtuch aus den Haaren zu wischen. Danach entschuldigte er sich bei seinem Gegner für die Verzögerung. Im Publikum brach in Gelächter aus, bis auch ihm ein leichtes Lächeln übers Gesicht huschte.

Einen Grund zur Freude hatte Alex trotz des "beschissenen" Tages wohl dennoch: Seine Freundin Sophia Thomalla (33) ist mit nach Melbourne gereist, um ihn während des Turniers zu unterstützen. Nach dem Aus dürfte ihr Beistand für ihn umso wichtiger gewesen sein.

