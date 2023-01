Süß: Sophia Thomalla unterstützt Alex bei Australian Open

Sophia Thomalla (33) folgt ihrem Partner überallhin. Seit über einem Jahr sind die Moderatorin und der Tennisspieler Alexander Zverev (25) ein Paar. Seitdem turteln die beiden, was das Zeug hält. Aber oft bekommt die gebürtige Berlinerin ihren Liebsten nicht zu Gesicht. Alex verriet kürzlich, dass die zwei sich den ganzen Tag nicht sehen. Umso schöner, dass Sophia ihn dann trotzdem bei seinen Wettkämpfen unterstützt. Auch jetzt ist sie mit ihrem Liebsten ans andere Ende der Welt gereist.

Bei den Australian Open sitzt Sophia wie so oft auf der Tribüne, um ihren Freund zu unterstützen. Die Moderatorin entschied sich dabei für ein schlichtes Outfit: Sophia trägt schwarze Jeans zu einem weißen T-Shirt in Kombination mit einem schwarzen Oversize-Blazer. Eine Sonnenbrille macht den Look der Beauty komplett.

Es ist nicht das erste Mal, dass der TV-Star den Sportler unterstützt. Bei den Monte-Carlo Masters holte sich Sophia zusätzlich Unterstützung von einem Elite-Fanklub: Neben der Moderatorin bekam der Tennisstar Unterstützung von The Bosshoss-Sänger Alec Völkel (50) und dem Millionär Martin Pos, Gründer der Luxus-Kinderwagen-Marke Cybex.

Anzeige

Actionpress / Frank Molter Sophia Thomalla bei den Australian Open

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev bei den Australian Open

Anzeige

Actionpress / Frank Molter Sophia Thomalla bei den Australian Open

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de