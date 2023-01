Billie Eilish beantragt einstweilige Verfügung gegen Fan

Hier endet die Fan-Liebe! Die harmonischen Bande zwischen Billie Eilish (21) und ihrer Familie – besonders die zu ihrem älteren Bruder Finneas O'Connell – schienen von nichts zu erschüttern: Bis am 5. Januar ein Mann versuchte, ins Haus der Eltern einzubrechen. Das konnte die Sängerin nicht auf sich sitzen lassen: Billie will, dass der Fan so weit weg wie nur möglich von ihrer Familie bleibt!

Laut juristischen Unterlagen, die TMZ vorliegen, beantragt die Grammy-Gewinnerin eine einstweilige Verfügung gegen den 39-jährigen Christopher Anderson. Wie Billies Vater behauptet, soll der Fan seit Ende Dezember letzten Jahres vermehrt das Haus der Familie aufgesucht haben, um Billie seine Liebe zu gestehen. Er soll sich erhofft haben, die Sängerin persönlich anzutreffen, was ihr gemäß dem Bericht "erhebliche Angst, Furcht und emotionale Belastung" bereitet habe. Sie fühle sich in ihrem Elternhaus einfach nicht mehr sicher.

Nach etlichen bei der örtlichen Polizei erstatteten Anzeigen wurde in den Gerichtsunterlagen um Schutz für die Sängerin, ihren Bruder und deren Eltern, die Schauspieler Maggie Baird (63) und Patrick O'Connell, gebeten. Davon, dass aus dem Haus etwas entwendet wurde, gehen die Behörden aber nicht aus.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish und Finneas O'Connell

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, 2022

Anzeige

Instagram / maggiembaird Billie Eilish und Maggie Baird in Singapur 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de