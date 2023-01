Schock: In Billie Eilishs Elternhaus wurde eingebrochen!

Schocknachricht für die Familie von Billie Eilish (21)! Schon als Jugendliche legte die Sängerin eine Mega-Karriere hin: Mithilfe ihres älteren Bruders Finneas O'Connell fasste sie mit dem Song "Ocean Eyes" erfolgreich im Musikbusiness Fuß. Seitdem feiert Billie einen Hit nach dem anderen. Jetzt kam es allerdings zu einem Schockmoment für die Freundin von Jesse Rutherford (31): In dem Haus von Billies Eltern wurde eingebrochen!

Das berichtete jetzt unter anderem Evening Standard: Nach Angaben des LAPD reagierten die Behörden auf einen Anruf, nachdem Donnerstagabend gemeldet wurde, dass ein Mann in dunkler Kleidung und mit einer schwarzen Maske über einen Zaun gesprungen sei. Der Verdächtige wurde bereits in Gewahrsam genommen. Noch ist unklar, ob etwas entwendet wurde und ob sich Billie oder eins ihrer Familienmitglieder zum Zeitpunkt des Einbruchs im Haus befanden.

Gemeinsam mit ihren Eltern Maggie und Patrick wuchsen Billie und ihr Bruder in dem Haus in Los Angeles auf. Bereits in ihrer Doku "The World's A Little Blurry" gewährte die "Bad Guy"-Interpretin ihren Fans Einblicke in das Haus ihrer Kindheit: "Wir haben dieses Album in unserem Schlafzimmer aufgenommen, in dem wir aufgewachsen sind", verriet Billie unter anderem über die Entstehung ihres Debütalbums "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Anzeige

Getty Images Finneas und Billie Eilish bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Sängerin Billie Eilish 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Keine Zeit zu sterben" in London, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de