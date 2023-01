Ist bei Claudia und Verena bald Dschungel-Zoff im Anmarsch?

Wird es zwischen diesen beiden Anwärterinnen auf die Krone etwa bald Krawall geben? Am vergangenen Freitag startete die neue Staffel des Dschungelcamps in die nächste Runde. Neben Prominenten wie Lucas Cordalis (55) und Jana Pallaske (43) sind in diesem Jahr auch Verena Kerth (41) und Claudia Effenberg (57) Teil der Camp-Bewohner. Egal ob beim Zähneputzen oder den gemeinsamen Lästereien – die beiden Frauen gibt es nur noch im Doppelpack. Doch das könnte sich womöglich bald ändern...

Claudias Begleitperson Tim Mathé sagte gegenüber RTL, dass ein Zoff zwischen den beiden Reality-TV-Persönlichkeiten möglich sei. "Ich kann mir vorstellen, dass es zwischen den beiden auch noch ein bisschen krachen könnte im Camp", behauptete Tim. Die beiden Frauen kennen sich bereits von früher als einstige Spielerfrauen, weshalb die zwei sich nun gesucht und gefunden haben. "Wenn man in so einem großen Haufen geschmissen wird von zwölf Leuten, dann hält man sich immer ein bisschen an den, den man doch schon kennt", erklärte er. Trotzdem rate Tim den beiden, sich mehr voneinander zu distanzieren, damit die Gruppendynamik sich verbessert.

Am sechsten Tag des Dschungel-Experimentes gingen Verena und Claudia nämlich gemeinsam auf die einstige Beauty & The Nerd-Gewinnerin Cecilia Asoro los. In einem Vieraugengespräch wütete Verena, dass der Star sich überall ungefragt einmische.

