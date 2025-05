Verena Kerth behauptet: Marc wollte sie "vom Balkon werfen"

Marc Terenzi (46) steht heute vor Gericht, nachdem ihm seine Ex-Verlobte Verena Kerth (43) vorwirft, sie im August 2023 in einem Hamburger Hotelzimmer angegriffen zu haben. Laut der Moderatorin soll der Sänger nicht nur zahlreiche Gegenstände im Raum umhergeworfen, sondern sie auch durch das Zimmer gezerrt haben. Zudem habe sie sich mit Todesangst ins Badezimmer geflüchtet, während der SixxPaxx-Tänzer vor der Tür wütete. "Er hat sich wie ein Irrer auf mich geworfen", berichtet Verena laut RTL und fügt hinzu: "Er hat gesagt, er möchte mich vom Balkon werfen. Ich hatte Todesangst."



Marc weist diese Vorwürfe ausnahmslos von sich. Er selbst beschreibt den Abend als durchzechte Partynacht und gibt an, dass Verena in alkoholisiertem Zustand lautstark auf ihn losgegangen sei, ihn festgehalten und geschubst habe. Er habe versucht, sich der Situation zu entziehen, während Verena ihm Folgendes an den Kopf geworfen haben soll: "Du hast gar kein Geld. Du bist nur ein abgefuckter Junkie. Keiner will dich haben." Beide Parteien berichten von heftigen Streitigkeiten, doch wer die Eskalation auslöste, bleibt umstritten. Der Sänger selbst scheint die Situation enorm zu belasten. Seine Hände zittern, während seine Ex-Verlobte ihre Aussage macht.

Bereits vor einigen Monaten stand das einstige Paar erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Damals war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg das Verfahren gegen die Moderatorin eingestellt hatte, während gegen Marc weiterhin ermittelt wurde. Für ihn wurde sogar ein Strafbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung erlassen, der laut Berichten Bild eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen vorsah. Da der Ex von Sarah Connor jedoch Einspruch einlegte, kam es nun zum aktuellen Gerichtstermin.

Instagram / verenakerth Verena Kerth und Marc Terenzi, Oktober 2023

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024