Katja Krasavice rechnet mit ihrer Jugend im Plattenbau ab

Katja Krasavice (26) blickt auf ihre Jugend zurück. Die deutsche Rapperin begann ihre Karriere auf YouTube, wo sie sehr freizügig präsentiere und damit ziemlich polarisierte – mit Erfolg. Heute hat sie sich mit 1,4 Millionen Followern eine große Reichweite aufgebaut. Vor fünf Jahren hat sie dann ihren ersten Song veröffentlicht und es damit in die Jury von DSDS geschafft. In ihrer Kindheit lief es jedoch alles andere als glatt. Jetzt ließ Katja ein Stück ihrer Vergangenheit Revue passieren!

Auf ihrem Instagram-Kanal hatte die Sängerin eine Aufnahme geteilt, in der sie mit ihrem Auto durch ihre alte Heimat fährt – einen Plattenbau im Westen von Leipzig – und schreib dazu: "Hier in Leipzig Grünau in der Plattenbausiedlung ist ein Center, in dem wir immer einkaufen waren, weil wir kein Geld hatten – Allee Center." Mit einem Emoji zeigte sie den Menschen einen Mittelfinger, die sie damals für ihre freizügigen Looks ausgelacht haben. "Jetzt könnte ich das ganze Center kaufen! Heftig" führte sie weiter aus.

In ihrem Buch "Bitch Bibel" beschrieb sie ihre schwierige Kindheit. Sie sei mit nicht mal einem Jahr von Tschechien nach Deutschland zu ihrem Vater gezogen. Irgendwann habe ihr Vater angefangen zu trinken und wurde später als Kinderschänder verurteilt. Ihrer Mutter sei mit ihr dann nach Leipzig geflohen.

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Katja Krasavice

Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de