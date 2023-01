Nach Ski-Unfall: Yann Sommer ersetzt Manuel Neuer im Tor

Die Torwart-Frage vom FC Bayern München hat sich endlich geklärt! Im Tor des deutschen Rekordmeisters ist seit Jahren unangefochten Manuel Neuer (36) die Nummer eins. Doch vor einigen Wochen verletzte sich der Fußballer beim Skitourengehen schwer: Er brach sich den Unterschenkel und kann deswegen in dieser Saison nicht mehr für seinen Verein auflaufen. Also muss Ersatz her: Yann Sommer (34) ist nun der neue Mann im Tor von FC Bayern!

Seit der Saison 2014/15 hielt der Schweizer das Tor für Borussia Mönchengladbach frei, auch in der Schweizer Nationalmannschaft bewacht er erfolgreich die Pfosten – nun will er also beim FC Bayern für einen saubere Kasten sorgen. Wie Bild berichtet, kassiert Yann für seinen Wechsel nach wochenlangem Hin und Her nun eine Ablösesumme von acht Millionen plus 1,5 Millionen Euro Boni. Sein Vertrag bei den Münchnern läuft wohl erst mal bis 2025.

Heute kam Yann dann auch das erste Mal bei seinen neuen Kollegen in München an und soll dort nach dem Medizincheck auch gleich sein erstes Training absolvieren. Der erste Einsatz des Torhüters wird dann wohl morgen beim wichtigen Liga-Spiel gegen den RB Leipzig sein.

Anzeige

Getty Images Yann Sommer bei der WM 2022

Anzeige

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer an Weihnachten 2022

Anzeige

Instagram / ysommer1 Yann Sommer im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de