Paola Maria ist aufgelöst: Ihre Kinder fahren zu Ex Sascha

Paola Maria (29) zeigt ehrliche Einblicke in ihren Mama-Alltag! Die YouTuberin und Sascha Koslowski (36) hatten im Februar 2022 ihre Trennung nach neun gemeinsamen Jahren und zwei Kindern bekannt gegeben. Seitdem erzählte die Influencerin schon öfter, dass die Söhne Leonardo und Alessandro ihren Vater nicht oft sehen. Jetzt gab es ein Update: Die zwei Jungs fahren zu dem TikToker. Das macht Paola glücklich und traurig zugleich!

In ihrer Instagram-Story erzählte sie nun, dass sie die Kinder zu Sascha bringen werde. "Lele freut sich schon richtig auf seinen Papa, weil er ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen hat und ich freue mich so sehr für ihn", betonte Paola, wurde dann aber auch ziemlich emotional: "Weil ich sie ja auch vermissen werde." Es sei für die Bindung wichtig, dass ihre Kids Sascha sehen.

Damit sie sich dann nicht so alleine fühlt, kommen Freunde von ihr vorbei. Paola werde auch selbst wegfahren und sich eine kleine Auszeit gönnen. "Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen an diesem echten Leben teilhaben lassen", erklärte sie offen.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Anzeige

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Sommer 2018

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de