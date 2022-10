Vorwürfe von Paola Maria: Meldet sich Sascha nicht bei Kids?

Paola Maria (29) packt über Sascha Koslowski (35) aus! Die beiden waren jahrelang neben Bibi (29) und Julian Claßen (29) eines der bekanntesten YouTube-Paare Deutschlands. Doch im Februar dann die Schocknachricht: Sie gehen getrennte Wege. Für ihre zwei Söhne wollten sie eigentlich zusammenhalten – der Plan scheint laut der Influencerin aber gescheitert zu sein. Paola meint nämlich: Sascha meldet sich kaum bei seinen Kindern!

"Ich kann das gerade nicht. Ich kann die nicht sehen, ich bin verletzt, ich muss erst mal wieder klarkommen", soll Sascha laut seiner Ex gesagt haben, als sie ihn darum bat, mit seinem Nachwuchs zu telefonieren. Er wohnt derzeit in Portugal und kann die Jungs daher auch nicht regelmäßig sehen, führte Paola in ihrem YouTube-Video aus. So sollen sie teilweise fünf Wochen keinen Kontakt zu ihrem Vater gehabt haben. "Warum stellst du deine Gefühle über die deiner Kinder?", betonte die Netz-Bekanntheit entsetzt.

Derzeit hätten auch die Eltern kaum Kontakt: "Wenn dann nur wegen der Kinder, aber auch da nicht superviel", erzählte Paola weiter. Es verletze sie vor allem, dass Sascha Beiträge über das Vatersein teilt, im wahren Leben davon jedoch nichts zu spüren sei. Die 29-Jährige wünsche sich, dass ihr Ex nach Deutschland zieht, sodass sie gemeinsam für ihre Söhne da sein können.

Sascha Koslowski, Paola Maria und ihre Kinder Leonardo und Alessandro

Paola Maria und Sascha Koslowski auf der Berlin Fashion Week 2018

Paola Maria, YouTuberin

