Vermisster Filmstar Julian Sands: Das sagen seine Freunde

Jetzt melden sich Julian Sands (65)' Freunde zu seinem mysteriösen Verschwinden zu Wort! Am Donnerstag wurde bekannt, dass der britische Schauspieler nach einer Wanderung in einer Bergregion in der Nähe von Los Angeles nicht wie geplant zurückgekehrt ist. Daraufhin wurde eine Suchaktion gestartet, die bisher aber ohne Erfolg blieb. Nicht nur Julians Fans, sondern auch seine Freunde machen sich nun große Sorgen. Ein paar seiner Kumpels teilten nachdenkliche Worte.

Der Filmproduzent Cassian Elwes schrieb zum Beispiel auf Twitter: "Ich weiß seit Freitag, dass mein Freund Julian Sands auf dem Mount Baldy vermisst wird. Ich bin am Boden zerstört. Ein sehr enger Freund der Familie, der bei allem, was er tat, ein Abenteurer war. Ich habe viele Gebete gesprochen." Darauf antwortete auch der Schauspieler Jim Piddock. Er betonte, wie schrecklich das Ganze sei. Julian sei "ein wunderbar talentierter und einzigartiger Mann und ein entzückender, großzügiger Freund." Der Seriendarsteller Samuel West erklärte zudem, dass er einfach nur hoffe, dass es dem "Zimmer mit Aussicht"-Star gut gehe.

Nach einer kurzen Wetter bedingten Pause wird inzwischen wieder intensiv mit Helikoptern und Drohnen nach Julian gesucht. Am Boden gebe es The Sun zufolge jedoch weiterhin Schwierigkeiten. Es herrsche Lawinengefahr, weshalb die Teams die Suche nach dem dreifachen Vater unterbrechen mussten.

Getty Images Julian Sands, Februar 2015

Getty Images Julian Sands, Filmdarsteller

Getty Images Julian Sands, Schauspieler

