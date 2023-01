140.000 Euro durch Benefiz-Konzert für Aaron Carter (†34)

Alles für einen guten Zweck! Der US-amerikanische Popstar Aaron Carter (✝34) wurde Anfang November vergangenen Jahres leblos in seiner Badewanne vorgefunden. Seine Familie geht davon aus, dass er an einer Überdosis an Drogen verstorben ist. Im Laufe seines Lebens hatte der Blondschopf immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt. Sein Bruder Nick Carter (42) hat nach dem Ableben von Aaron stark getrauert. Jetzt veranstaltete er ein Benefiz-Konzert zu Ehren seines Bruders.

Neben Nick war auch Aarons Schwester Angel Carter (35) an der Organisation des Events beteiligt, berichtete die TMZ. Insgesamt sollen umgerechnet 138.432 Euro eingesammelt worden sein, die an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden sollen. Diese setzt sich für Kinder ein, die mit mentalen und emotionalen Problemen konfrontiert sind. Bandmitglieder der Gruppen O-Town und LFO waren zu Gast und gaben ihre Musik zum Besten. Aber auch Nick kam mit den anderen Jungs der Backstreet-Boy-Band zusammen und präsentierte unter anderem einen Song, den er kurz nach Aarons Tod geschrieben haben soll.

Das neue Lied von Nick "Hurts To Love You", handelt nicht nur von der Verarbeitung von Aarons Tod, sondern richtet sich auch an die komplizierte Beziehung der beiden Brüder. "Ich habe immer gehofft, dass dein Morgen besser sein würde als die Tage davor", lautete eine Textzeile.

Anzeige

Getty Images Nick und Aaron Carter im Juni 2006

Anzeige

Instagram / angelcharissma Angel, Aaron und Nick Carter 2015

Anzeige

Getty Images Nick Carter in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de