Annemarie Eilfeld verrät: Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Wie weit sind Annemarie Eilfeld (32) und Tim Sandt mit ihrer Hochzeitsplanung? Seit dem August des vergangenen Jahres sind die beiden ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer stolze Eltern des kleinen Elian. Noch vor der Geburt ihres Sohnes hat das Paar einen weiteren Schritt in seiner Beziehung gewagt: Sie haben sich verlobt. Doch wann wird die Hochzeit der TV-Stars stattfinden? Im Promiflash-Interview plauderte Annemarie nun aus, wie es um ihre Trauung steht.

"Ich würde euch sehr gerne Neuigkeiten erzählen, aber Tim und ich, wir haben jetzt erst mal gesagt, der Kleine, der hat jetzt erst mal Vorrang", verriet die 32-Jährige Promiflash im Rahmen der Berlin Fashion Week. Damit das Paar an seinem Wunschtermin hätte heiraten können, hätten die beiden schon längst alles in die Wege leiten müssen. "Es müsste jetzt schon alles fix und fertig sein und das haben wir einfach nicht geschafft. Es ging darum, ein Kinderzimmer einzurichten. Es ging darum, die Geburt vorzubereiten. Es ging darum, Elian zu unterstützen, dass er gut auf dieser Erde ankommt. Und das haben wir halt einfach getan", erklärte die Sängerin.

Doch haben die Eltern eines Sohnes schon einen Termin für das kommende Jahr in Aussicht? "Ich sage es mal so durch die Blume: Ich finde, der 24. irgendeines Monats im Jahr 24, das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee", teaserte die einstige DSDS-Teilnehmerin an.

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld und ihr Sohn im November 2022

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

Anzeige

Denkt ihr, Annemarie wird das Datum ihrer Hochzeit verraten, sobald es feststeht? Ja, bestimmt. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de