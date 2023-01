Darum hatten Priyanka Chopra und Nick Jonas eine Leihmutter

Priyanka Chopra (40) spricht über ein ziemlich privates Thema. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Nick Jonas (30) überraschten die Öffentlichkeit im vergangenen Januar mit tollen Neuigkeiten: Die beiden wurden Eltern einer kleinen Tochter. Die Fans hatten nichts davon geahnt, weil das Paar das Baby mithilfe einer Leihmutter bekommen hatte. Nun erklärte Priyanka auch, warum sie und Nick sich für eine Leihmutter entschieden haben!

Im Interview mit Vogue sprach die Brünette über die Gründe für eine Leihmutter: "Bei mir gab es medizinische Komplikationen. Das war ein notwendiger Schritt und ich bin so dankbar, dass ich in einer Position war, in der ich das tun konnte." Ihre Leihmutter sei sehr liebenswert gewesen und habe sich sechs Monate lang um ihr Geschenk gekümmert. Die kleine Malti war drei Monate zu früh zur Welt gekommen.

Dass Menschen über die Gründe für die Leihmutterschaft spekulieren würden, findet Priyanka aber gar nicht gut. "Ihr kennt mich nicht. Ihr wisst nicht, was ich durchmachen musste. Und nur, weil ich meine Krankengeschichte oder die meiner Tochter nicht öffentlich machen möchte, gibt es euch nicht das Recht, die Gründe dafür zu erfinden", stellte die Beauty klar.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und ihre Tochter Malti

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im April 2021 in London

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

