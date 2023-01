Ganze Wange rot: Lovelyn Enebechis Sohn zahnt sehr stark!

Lovelyn Enebechis (26) Sohnemann durchlebt gerade eine etwas unangenehme Entwicklungsstufe. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin wurde im März 2022 zum ersten Mal Mama – seitdem stellt ihr Sohnemann Levi das Leben der Influencerin und ihres Partners gewaltig auf den Kopf. Die Beauty gibt ihrer Community immer wieder kleine Einblicke in ihren Mama-Alltag. Nun erzählte Lovelyn ihren Fans, dass der kleine Levi stark zahnt!

In ihrer Instagram-Story postete die Brünette ein Foto von Levis knallroter Wange – der Kleine zahnt momentan. "Okay Leute, wir haben hier wieder das höchste Level an Zahnen erreicht. Er leuchtet richtig, aber nur auf der rechten Seite. Der arme kleine Mann", erzählte Lovelyn ihrer Fangemeinde.

Sorgen müssen sich Lovelyns Follower aber nicht machen – Levis Schmerzen scheinen sich momentan nämlich noch in Grenzen zu halten. "Er sabbert viel und ist sehr anhänglich und unzufrieden, sonst geht es ihm aber gut, ich hoffe, das bleibt so", gab das Model abschließend Entwarnung.

Instagram / tnwgl_ Toni Weigel und Lovelyn Enebechi im Dezember 2021

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Sohn Levi im Mai 2022

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Sohn Levi

