Gerda Lewis verrät: Würde sie sich bei OnlyFans anmelden?

Dürfen sich die Fans bald auf noch heißere Fotos von Gerda Lewis (30) freuen? Die ehemalige Bachelorette lässt ihre Community im Netz schon seit Jahren an ihrem Alltag teilhaben. Dabei spricht sie nicht nur offen über ihr Privatleben, sondern versorgt ihre Follower regelmäßig auch mit sexy Schnappschüssen von sich. Doch könnte sich Gerda vorstellen, auf der Erotikplattform OnlyFans durchzustarten? Das verriet sie jetzt!

In einer Instagram-Fragerunde gab die 30-Jährige nun preis, was sie von dem Konzept der Erotikplattform hält. Sie wisse zwar, dass man sehr viel Geld damit verdienen könne, doch für Gerda komme ein OnlyFans-Account trotzdem nicht infrage. "Ich würde mich da selber nie anmelden und meinen Content für Geld dort verkaufen", stellte die Influencerin klar und fügte hinzu: "Zudem würde ich mich dort auch nicht anmelden, um Content von anderen zu kaufen."

Die Follower der ehemaligen Germany's next Topmodel-Teilnehmerin scheinen ihre Meinung über OnlyFans jedenfalls zu teilen. In ihrer Story wollte Gerda nämlich wissen, was ihre Community denn von der Webseite hält. In einer Umfrage gaben dabei 88 Prozent der Nutzer an, dass sie die Plattform "nicht so cool" finden.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-Bachelorette

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

