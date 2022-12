Pralles Dekolleté: Gerda Lewis posiert mit XXL-Ausschnitt!

Gerda Lewis (30) zeigt sich nur allzu gern in trendigen Outfits und sexy Looks! Die einstige Bachelorette veröffentlicht in den sozialen Medien beispielsweise regelmäßig Schnappschüsse von ihrer stylishen Garderobe. Aber auch auf Events stellt die Influencerin immer wieder ihr Modebewusstsein unter Beweis. Jetzt setzte sie ihren Körper jedoch in einem besonders heißen Outfit in Szene: Gerda trug ein knappes Kleid mit einem riesengroßen Ausschnitt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Gerda jetzt ein paar Clips, in denen sie ihr heißes Dress vor dem Spiegel präsentiert: In den Videos trägt die Beauty ein knappes schwarzes Kleid mit langen Ärmeln und einem supertiefen Ausschnitt, der ihr Dekolleté perfekt in Szene setzt. Dazu kombiniert sie eine schlichte schwarze Tasche, goldfarbene Halsketten und lässige Turnschuhe. Ihre Haare stylt sie zu einem strengen Pferdeschwanz.

Gerda ist aber sowieso eine regelrechte Fashionista! Schon während der Fashion Week im September hat sie gegenüber Promiflash erklärt, dass ihr teuerstes Kleidungsstück – eine Handtasche der Luxusmarke Chanel – sage und schreibe 5.000 Euro gekostet habe. "Ich glaube, das ist so mein teuerstes Stück – aber auch mein Herzstück", hat sie zu diesem Zeitpunkt betont.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, einstige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / gerdalewis Die Influencerin Gerda Lewis im Dezember 2022

Anzeige

ActionPress Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de