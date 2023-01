Nach GNTM: Nimmt Lieselotte Reznicek noch Modeljobs an?

Lieselotte Reznicek hat eine Entscheidung getroffen. Vergangenes Jahr nahm die Berlinerin an Germany's next Topmodel teil und schaffte es sogar bis auf den sechsten Platz. Nach ihrer Teilnahme an der Castingshow wurde die Berufsmusikerin unter anderem von Designern wie Marcel Ostertag gebucht. Doch inzwischen hat sich der TV-Star wieder der Musik gewidmet. Im Promiflash-Interview verriet Lieselotte jetzt, ob sie noch Modeljobs annimmt.

"Ja, aber eben nicht alles", erzählte die 66-Jährige auf der Berlin Fashion Week im Interview mit Promiflash. Was sie ablehne, seien Angebote, auf Social Media Werbung zu machen. "Ich habe keine Lust, einen Lippenstift in die Kamera zu halten als Influencerin", stellte sie klar. Doch auch wenn ihr das Modeln viel Freude bereite, sei es für sie nicht erfüllend. "Da läuft man von A nach B. Das ist schön und macht Spaß, aber so eine innere Befriedigung ist es, wenn du eine Message hast und wenn du Songwriter bist", betonte Lieselotte.

Daher setzt sie inzwischen ihren Fokus wieder auf die Musik. "Diese Leidenschaft ist jetzt wieder erweckt worden. Am Ende durch GNTM, komischerweise. Ich hätte nie gedacht, dass ich da noch mal so ein Sendebedürfnis habe", gab die Sängerin zu.

