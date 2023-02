GNTM in der Kritik: Das sagen ehemalige Kandidatinnen dazu

So stehen diese Promis zu dem Thema. Im vergangenen Jahr hagelte es viel negative Kritik für das Reality-TV-Format Germany's next Topmodel. Am vergangenen Donnerstag ist die neue Staffel gestartet und Heidi Klum (49) verteidigte sich zu Beginn der ersten Folge gegen die Anschuldigungen. Ihrer Meinung nach war die Kritik unberechtigt. Doch was sagen die ehemaligen Kandidatinnen dazu? Bereits vor Heidis Statement haben sich einige von ihnen gegenüber Promiflash dazu geäußert.

"Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn Leute urteilen, die nicht dabei waren. Und jeder macht natürlich seine eigenen Erfahrungen", erklärte Vanessa Kunz gegenüber Promiflash zu der Frage, wie sie die Situation wahrnehme. Auch Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (19) kann nichts Negatives über ihre Teilnahme berichten: "Ich durfte Sachen erleben und lernen, die ich davor sonst nie gelernt hätte. Und die Kritik, die es in den letzten Monaten gab, die kann ich nicht bestätigen. Da stehe ich nicht dahinter." Lieselotte Reznicek hat für die Show einen Tipp auf Lager: "Du musst bei dir bleiben, das ist wichtig. Dann kann dir eigentlich auch nichts passieren."

Auch Designer Marcel Ostertag, der bereits in der Show mitwirkte, hat eine klare Meinung zu der negativen Resonanz: "Wenn man sich bei Heidi anmeldet, dann weiß man ganz genau, was dort passiert.[...] Dementsprechend weiß jedes Mädchen, worauf sie sich einlässt." Auch der Influencer Jack Strify (34) äußerte sich eher positiv dazu, wie sich die Sendung bis heute entwickelt hat. "Ich finde, Heidi hat schon viel verändert an dem Format – dass sie offener wird, dass sie diverser wird. Und das finde ich großartig", lauteten einige seiner Worte.

Instagram / vanessa.gntm22.official Vanessa Kunz, Model

Getty Images Die GNTM-Siegerin Lou-Anne im Juni 2022 in Frankfurt am Main

Getty Images Marcel Ostertag, Designer

