GNTM-Star Lieselotte wird ständig auf der Straße erkannt!

Lieselotte Reznicek wurde durch Germany's next Topmodel in ganz Deutschland bekannt! Die einstige Frontfrau der Band Mona Lise schrieb gemeinsam mit Heidi Klum (49) Geschichte: Mit ihren 67 Jahren war sie nämlich eine der ältesten Kandidatinnen seit Beginn der beliebten Castingshow. Kein Wunder, dass die Berlinerin jetzt für viele Zuschauer ein Vorbild ist und sich eine riesengroße Fangemeinschaft aufgebaut hat: Lieselotte wird sogar inzwischen am laufenden Band auf der Straße erkannt!

"Ich werde sagenhaft oft angesprochen und nach Selfies gefragt beim Einkaufen. Das passiert ganz, ganz oft", berichtete Lieselotte jetzt im Promiflash-Interview von ihrem Alltag nach GNTM und erklärte genauer: "Wenn ich rausgehe, mindestens zehnmal." Zwar freue sich die Rentnerin natürlich immer wieder aufs Neue, ihre Fans persönlich zu treffen – allerdings sei es in gewissen Momenten auch etwas anstrengend.

Lieselotte traut sich inzwischen nämlich nur noch aufgestylt auf die Straße. "Ich kann jetzt nicht mehr mit einer Wischmopp-Frisur aus dem Haus gehen, weil dann geguckt wird", betonte die pensionierte Lehrerin und fügte hinzu: "Ich muss mich jetzt immer halbwegs gut anziehen, vielleicht noch ein bisschen Lippenstift auflegen."

ActionPress Lieselotte Reznicek, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

