Zu sehr mit Heidi beschäftigt: GNTM-Lieselotte verpasst Flug

Das ist typisch Lieselotte! Die ehemalige Musiklehrerin wurde vergangenes Jahr mit ihrer Teilnahme an der Modelshow Germany's next Topmodel bekannt. Das Best-Ager-Model hatte es sogar bis auf den sechsten Platz geschafft. Die Zuschauer waren besonders von ihrer verpeilten und liebenswürdigen Art verzaubert gewesen. Offenbar hat sich an dieser Verhaltensweise nichts geändert. Die Blondine verpasste jetzt sogar einen Flug, weil sie in Klatsch über Modelmama Heidi (49) vertieft war!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 67-Jährige, dass sie sich auf den Weg nach Baden-Baden machen werde. Nur eine Stunde später lies Lieselotte ihre Fans wissen, dass sie ihren Flug verpasst habe. Ein Selfie, kommentierte sie mit: "Eure verpeilte Lieselotte hat den Flug verpasst, weil ich die Klatschzeitung über Heidi gelesen habe."

Schon während ihrer Teilnahme in der Show war zu sehen, dass Heidi anscheinend einen ganz besonderen Platz in Lieselottes Herzen hat. Gegenüber Promiflash hatte die ehemalige Halbfinalistin verraten: "Ich habe diese Schwingungen gespürt, das war wirklich verrückt – so von Frau zu Frau. Da war einfach ein unsichtbarer Draht."

Getty Images Lieselotte Reznicek bei den Green Awards 2022 in Berlin

ActionPress / Michael Timm Lieselotte Reznicek bei den Green Awards 2022 in Berlin

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

